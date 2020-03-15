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المسماري: نخوض اشتباكات عنيفة منذ 48 ساعة

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اللواء أحمد المسماري: نخوض اشتباكات عنيفة منذ 48 ساعة لمنع التشكيلات المسلحة من استغلال الهدنة المُعلنة.

المسماري: كثفنا غاراتنا الجوية من منطقة بوقرين حتى مصراتة ودمّرنا العديد من الأهداف العسكرية

المسماري: استهدفنا مواقعاً بقاعدة معيتيقة تتبع الجيش التركي وتم تدميرها بالكامل

المسماري: هناك قتلى أتراك إثر ضرباتنا الجوية على معيتيقة

المسماري: خلال الـ72 ساعة الماضية رصدنا قيام جنود أتراك بتركيب محطات رادار ووحدات صواريخ بمطار مصراتة

المسماري: عمليات الجيش لن تتوقف حتى إخراج كافة القوات التركية والمقاتلين الأجانب الذين تم جلبهم إلى ليبيا

المسماري: عدد الضباط والمستشارين الأتراك الذين تم جلبهم إلى ليبيا يُقارب الـ1000

المسماري: قرابة 2000 إرهابي جلبتهم تركيا إلى ليبيا بينهم عناصر من جبهة النصرة وداعش

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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