داخلية الوفاق تتوعد بملاحقة كل من نشر مقطع مرئي مفبرك بشأن إتهام أحد عناصرها بالخيانة

ليبيا – أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في بياناً لها اليوم الأحد متابعتها للمقطع المرئي المتداول على وسائل التواصل الإجتماعي لشخص يدعي تبعيته للوزارة ويناصر من وصفتهم بـ”الميليشيات المعتدية على العاصمة طرابلس” (القوات المسلحة الليبية).

الوزارة قالت في بيانها الذي أطلعت المرصد على نسخة منه إن هذا الفيديو مصطنع ومفبرك من قبل من وصفتهم بـ” العصابات المسلحة الخارجة عن الشرعية “، زاعما بأن الأخيرة أنتجته وروجته بهدف التشكيك في عناصر وزارة الداخلية دون أن يذكر بأن من روج هذا المقطع فعلا ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي هم مناصروا عملية بركان الغضب بموقع فيسبوك .

وأعتبرت الوزارة أن نشر الفيديو محاولة لمجابهة خطة الوزارة لتفكيك العصابات وتفعيل المؤسسات الشرطية والأمنية الرسمية .

داخلية الوفاق دعت وسائل الإعلام والمدونين بضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار وبأنها ستقوم بملاحقة من يقوم بنشر هذه الأخبار الكاذبة والإشاعات.

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