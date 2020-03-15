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المسماري: تركيا ترسل 400 إرهابي إلى ليبيا يوميا

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن تركيا ترسل 400 إرهابي إلى ليبيا يوميا، حيث تنقلهم إلى البلاد بطائرات مدنية.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي اليوم الأحد في القاهرة، أن تركيا جلبت 2000 من المرتزقة بينهم عناصر من تنظيمي «داعش» و«النصرة»، معلنا تمسكه بخروج القوات التركية والمرتزقة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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