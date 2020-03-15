داخلية الحكومة الليبية تأمر بإغلاق المتنزهات العائلية والصالات الرياضية

العنوان_بنغازي

أصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية إبراهيم بوشناف تعليماته لمدراء الأمن ورؤساء الأجهزة الأمنية بقفل المتنزهات العائلية وصالات التدريب الرياضية مؤقتا.

وشدد بوشناف في قراره على إعادة افتتاح المتنزهات والصالات بعد زوال حالة الخطر القائمة حاليا، وذلك بالاستناد على 37 من القانون رقم 106 لسنة 1973 ميلادي بإصدار القانون الصحي.

وأشار وزير الداخلية في الحكومة الليبية إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار الخطة الاحترازية للحكومة الليبية لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا.

وكان وزير الداخلية إبراهيم بوشناف أصدر تعليماته إلى مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بإخضاع جميع القادمين إلى ليبيا من مختلف الجنسيات إلى حجر صحي مدته أسبوعين.

وفي ذات السياق شدد بوشناف على مدراء الأمن ورؤساء الأجهزة الأمنية بشأن عدم السماح للمواطنين بتعبئة الوقود بأنفسهم.

وأكد وزير الداخلية أن تعبئة الوقود تكون للعاملين في محطات الوقود نظرا لأن استخدام خراطيم التعبئة لأكثر من شخص يسبب العدوى ونقل الفيروس، مشددًا على إقفال المحطات المخالفة.

كما أصدر بوشناف، الجمعة، تعليماته المشددة بإغلاق كافة المقاهي الخاصة بـ(شيشة الأرقيلة).

وأشار في بيان له، إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الليبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وضمان عدم وصوله إلى ليبيا، بحسب ما نشر مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية.

ووجه تعليماته المشددة لكافة مدراء الأمن ومدراء الإدارات العامة في وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية التحرك الفوري لإغلاق كافة المقاهي، داعيا كافة المواطنين وأصحاب المقاهي التعاون في هذا العمل الوطني.