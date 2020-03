أخبار ليبيا24 أعلنت إدارة مُستشفى الجلاء بنغازي اليوم الأحد إلغاء مواعيد الزيارة أبتداءً من اليوم بناءً على تعليمات وزارة الصحة بالحكومة الليبية. وشددت إدارة المستشفى على ضرورة تواجد مرافق واحد لكل مريض وذلك حرصاً على سلامة المرضى النُزلاء داخل الأقسام و الاكتفاء بالاتصال الهاتفي للأطمئنان على المرضى. وكان وزير الصحة في الحكومة الليبية سعد عقوب […]

The post مستشفى الجلاء بنغازي يلغي زيارة المرضى appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24