المشير حفتر يوجه بتجهيز مستشفى طوارئ داخل قاعدة بنينا الجوية لمواجهة فيروس كورونا

ليبيا – وجه القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بتجهيز مستشفى طوارئ داخل قاعدة بنينا الجوية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد مقرراً أن يكون على نفقة القوات المسلحة.

المكتب الإعلامي التابع للقوات المسلحة قال في بيان أصدره أمس الأحد: “تحقيقاً للدور الوطني والأخلاقي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، القائد العام يوجه تعليمات مباشرة وفورية بتجهيز مستشفى طوارئ داخل نطاق قاعدة بنينا الجوية”.

وأضاف أن ذلك يشمل تجهيز الأطقم الطبية المختصة وتدريبها والإشراف الكامل على المستشفى وتشغيله لمواجهة وباء كورونا.

في غضون ذلك أكد مصدر عسكري لوكالة “سبوتنيك” الروسية على أن حفتر خصص جزء من ميزانية القوات المسلحة لتجهيز مستشفى الهواري في مدينة بنغازي بعدد 100 سرير عناية فائقة.

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