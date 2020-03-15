أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اليوم من القاهرة

فيما يلي أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اليوم الاحد من العاصمة المصرية القاهرة حول أخر المستجدات والتطورات على الساحة الليبية:

اللواء أحمد المسماري: نخوض اشتباكات عنيفة منذ 48 ساعة لمنع التشكيلات المسلحة من استغلال الهدنة المُعلنة.

المسماري: كثفنا غاراتنا الجوية من منطقة بوقرين حتى مصراتة ودمّرنا العديد من الأهداف العسكرية.

المسماري: الجيش الليبي دمر كل نقاط المدفعية على امتداد 135كم شرق مصراتة .

المسماري: استهدفنا مواقعاً بقاعدة معيتيقة تتبع الجيش التركي وتم تدميرها بالكامل .

المسماري: هناك قتلى أتراك إثر ضرباتنا الجوية على معيتيقة .

المسماري: خلال الـ72 ساعة الماضية رصدنا قيام جنود أتراك بتركيب محطات رادار ووحدات صواريخ بمطار مصراتة .

المسماري: عمليات الجيش لن تتوقف حتى إخراج كافة القوات التركية والمقاتلين الأجانب الذين تم جلبهم إلى ليبيا .

المسماري: عدد الضباط والمستشارين الأتراك الذين تم جلبهم إلى ليبيا يُقارب الـ1000.

المسماري: قرابة 2000 إرهابي جلبتهم تركيا إلى ليبيا بينهم عناصر من جبهة النصرة وداعش.

المسماري: قادة المرتزقة السوريين في ليبيا تحصلوا على مبلغ مليون دولار أميركي من حكومة الوفاق.

المسماري: الجيش ملتزم بالهدنة ولكنه لن يتوقف عن قصف مواقع القوات التركية في ليبيا أينما كانت.

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