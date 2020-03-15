المسماري يكشف التطورات الميدانية خلال الـ 48 ساعة الماضية

أكد الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، أنه منذ48 ساعة تخوض القوات المسلحة معارك مع المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، وذلك ردا على خروقات الهدنة.

وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي استثنائي من القاهرة قامت بوابة إفريقيا الإخبارية بتغطيته أن القوات المسلحة قامت بغارات جوية مكثفة في منطقة بوقرين وحتى مصراتة دمرت خلالها كل تواجد تركي في هذه المنطقةموضحا أن الجيش دخل فعليا إلى أحياء مدينة طرابلس، وكل ما يمنعه من التقدم أكثر هو الالتزام بالهدنة.

وزاد: عدد الإرهابيين الذين جلبهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا يصل إلى نحو 2000 شخص من جبهة النصرة وداعش، والمرتزقة السوريين عددهم نحو 7500، موضحا أن الأتراك قاموا بتركيب منصات ردار وصواريخ وهو ما يعد خرق للهدنة وقام الجيش بالرد وتدميرها على الفور.

وأردف المسماري أن أهداف الجيش معلنة منذ بداية عملية الكرامة في 2014، وتم إضافة هدف آخر وهو إخراج المرتزقة الأتراك من ليبيا.