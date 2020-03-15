انعقاد الملتقى الثاني لأعيان القبائل الليبية في سبها

شهدت مدينة سبها انعقاد فعاليات الملتقى الثاني لمشايخ وأعيان القبائل الليبية بحضور ممثلين وقيادات قبلية من مختلف أرجاء البلاد.

والملتقى الثاني لمشايخ وأعيان القبائل الليبية هو امتداد وتكملة للملتقى الأول الذي احتضنته مدينة ترهونة وغيره من لقاءات أخرى مساندة في مدن مختلفة.

وحضر ملتقى سبها الشيخ “صالح الفاندي” وعدد من أعيان ومندوبي القبائل من مختلف ربوع ليبيا باستضافة من المجلس البلدي سبها.

وجدد المشاركون دعوتهم إلى نبذ الخلافات والوقوف صفا واحدا ومتينا لمجابهة كل التحديات التي يتعرض لها الوطن ودعمهم الكامل للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، حسب ما جاء في البيان الختامي للملتقى .

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