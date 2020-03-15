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انعقاد الملتقى الثاني لأعيان القبائل الليبية في سبها

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدينة سبها انعقاد فعاليات الملتقى الثاني لمشايخ وأعيان القبائل الليبية بحضور ممثلين وقيادات قبلية من مختلف أرجاء البلاد.

والملتقى الثاني لمشايخ وأعيان القبائل الليبية هو امتداد وتكملة للملتقى الأول الذي احتضنته مدينة ترهونة وغيره من لقاءات أخرى مساندة في مدن مختلفة.

وحضر ملتقى سبها الشيخ “صالح الفاندي” وعدد من أعيان ومندوبي القبائل من مختلف ربوع ليبيا باستضافة من المجلس البلدي سبها.

وجدد المشاركون دعوتهم إلى نبذ الخلافات والوقوف صفا واحدا ومتينا لمجابهة كل التحديات التي يتعرض لها الوطن ودعمهم الكامل للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، حسب ما جاء في البيان الختامي للملتقى .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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