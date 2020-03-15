ملخص المؤتمر الصحافي الاستثنائي للناطق العسكري أحمد المسماري

العنوان_بنغازي

أكد الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء احمد المسماري أن قوات الجيش تخوض اشتباكات عنيفة منذ 48 ساعة لمنع التشكيلات المسلحة من استغلال الهدنة المعلنة.

وأعلن المسماري في مؤتمر صحفي من القاهرة اليوم الأحد، أن سلاح الجو بالجيش كثف الغارات الجوية من منطقة بوقرين حتى مصراتة ودمر العديد من الأهداف العسكرية، على امتداد 135كم شرق مصراتة .

وأشار المسماري إلى استهداف مواقع بقاعدة معيتيقة تتبع الجيش التركي وتم تدميرها بالكامل، مخلفا قتلى من للأتراك المتمركزين هناك.

وكشف المسماري انه تم خلال الـ72 ساعة الماضية رصدنا قيام جنود أتراك بتركيب محطات رادار ووحدات صواريخ بمطار مصراتة، متوعدا بأن عمليات الجيش لن تتوقف حتى إخراج كافة القوات التركية والمقاتلين الأجانب.

وتحدث المسماري عن عدد الضباط والمستشارين الأتراك الذين تم جلبهم إلى ليبيا والذي قارب الـ1000.، فضلا عن قرابة 2000 إرهابي جلبتهم تركيا إلى ليبيا بينهم عناصر من جبهة النصرة وداعش

وشدد المسماري على ان الجيش ملتزم بالهدنة ولكنه لن يتوقف عن قصف مواقع القوات التركية في ليبيا أينما كانت.