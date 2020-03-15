المشير حفتر يوجه بتجهيز مستشفى طوارئ بمنطقة الهواري لمواجهة فيروس كورونا

ليبيا – وجه القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بتجهيز مستشفى طوارئ داخل منطقة الهواري لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد مقرراً أن يكون على نفقة القوات المسلحة.

المكتب الإعلامي التابع للقوات المسلحة قال في بيان أصدره اليوم الأحد : “تحقيقاً للدور الوطني والأخلاقي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، القائد العام يوجه تعليمات مباشرة وفورية بتجهيز مستشفى طوارئ داخل منطقة الهواري”.

وأضاف أن ذلك يشمل تجهيز الأطقم الطبية المختصة وتدريبها والإشراف الكامل على المستشفى وتشغيله لمواجهة وباء كورونا.

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