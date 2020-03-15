فحيمة: نعول على ثقافة الشعب الليبي وتعامله المتحضر مع أزمة كورونا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح إفحيمة إن إجراءات وزارة الداخلية بالحكومة الليبية تسير في الإتجاه الصحيح،واصفاً قراراتها بـ”الحكيمة” كونها تصب في مصلحة حماية المواطنين.

افحيمة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أمس السبت أضاف:”نصف التعويل على ثقافتكم و تعاملكم المتحضر مع الأزمة والتي سنعبرها باذن الله وتجنبوا الإشاعات”.

وأكد عضو البرلمان أن الإستعدادات جيدة الى حد كبير و كل يوم تتحسن للتعاطي مع الوباء،مختتماً :”اعتمدوا على انفسكم فيما يخص دوركم و الحكومة كل يوم تتزايد قدراتها”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية