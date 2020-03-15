«أمن الصحة العالمي»: ليبيا الأقل جاهزية لمواجهة «كورونا»

أدرج مؤشر أمن الصحة العالمي الذي اعتمدته جامعة «جونز هوبكينز» الأميركية، ليبيا ضمن الدول الأقل جاهزية لمواجهة الأوبئة والحد من انتشارها ومن بينها فيروس «كورونا» المستجد «كوفييد 19» الذي زحف إلى جيرانها.

و يوفر مؤشر الأمن الصحي العالمي ثلاث فئات لمستوى استعداد مختلف البلدان لمكافحة هذا الفيروس والذي أصبح الآن وباء حيث تصنف الأفضل إعدادا بـ«اللون الأصفر» ؛ الدول المستعدة بـ«اللون البرتقالي» وأقلها استعدادا بـ«اللون الأحمر» علما أن ليبيا تقع في المستوى الأخير.

وحصلت الدولة الليبية على المرتبة 168 عالميا من ضمن 195 دولة حول العالم شملها التقرير بحصولها على 25.7 نقطة لكن من المفارقات أنها تفوقت على الجزائر التي جاءت في المرتبة الـ173 بـ23.6 نقطة فيما كان الترتيب مغاربيا، بتصدر المغرب المرتبة الـ68 عالميا والرابعة إفريقيا بـ43.7 نقطة، متقدما على تونس في المركز الـ122 بـ33.7 نقطة، و موريتانيا في المرتبة الـ157 بـ27.5 نقطة.

وحصلت ليبيا على مراتب متدنية في فئة قدرة الدولة على «منع» نشوء انتشار مسببات الأمراض و«الاكتشاف المبكر والإبلاغ عن الأوبئة ذات الاهتمام الدولي»، الى جانب ضعف «الاستجاية السريعة» والتخفيف من حدة انتشار المرض، ومدى قدرة «النظام الصحي» على معالجة المرضى وحماية العاملين في القطاع الصحي، و«الامتثال للمعايير الدولية» ومدى «خطر» وقوع الدول في وجه التهديدات البيولوجية.

ولم تسجل ليبيا حالات إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا»، فيما اتخذت حكومتا الوفاق والموقتة إجراءات احترازية للحيلولة دون تفشي الوباء.

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وعلى المستوى الإفريقي كانت جنوب إفريقيا الاكثر استعدادا في المرتبة 34 عالميا وكينيا 55 وأوغندا 63 لكنها تقدمت على إثيوبيا 84، مدغشقر 86 ، ومصر 87، وسيراليون 92، وزيمبابوي 92 ، والسنغال 95، ونيجيريا 96، وتنزانيا 101، وناميبيا 104، وكوت ديفوار 105، وغانا 105، وليبيريا 111، والكاميرون 115.

وفي منطقة الشرق الأوسط حصلت المملكة العربية السعودية على المركز 47 عالميًا، والإمارات العربية المتحدة 56، والكويت 59، ولبنان 73، وسلطنة عمان 73، والأردن 80، وقطر 82، والعراق 167، وسوريا 188، واليمن 190. أما أفضل الدول استعدادًا على مستوى العالم هي الولايات المتحدة بنتيجة 83.3 نقطة، تليها المملكة المتحدة 77.9، وهولندا 75.6. وأخيرًا أقل البلدان استعدادًا هي كوريا الشمالية 17.5 والصومال 16.6، وغينيا الاستوائية 16.2.

ومؤشر أمن الصحة العالمي هو مشروع مشترك لمبادرة التهديد النووي ومركز «جونز هوبكينز» للأمن الصحي وتم إعداده بالتعاون مع وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة «إيكونومست»، والهدف منه «إحداث تغييرات في أمن الصحة على المستويات الوطنية وتعزيز القدرات الدولية على مواجهات تفشي الأمراض المعدية التي يمكن أن تؤدي إلى أوبئة عالمية».

يشار إلى أن التقرير أكد أن «الجاهزية الدولية لمكافحة تفشى الأوبئة ضعيفة، ولا توجد دولة في العالم مستعدة كليا لها وكل الدول لديها فجوات يجب أن تعالجها».

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