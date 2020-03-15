هيئة السلامة الوطنية طرابلس تطالب المواطنين بالتبليغ عن أي إرتفاع في أسعار مواد التعقيم

ليبيا – طالبت هيئة السلامة الوطنية طرابلس أمس السبت المواطنين التبليغ عن أي إرتفاع في أسعار مواد التعقيم وأدوات الوقايه الشخصية من أقنعة وقفازات وبدل الوقاية ومواد التنظيف بالصيدليات وشركات الأدوية وأسواق مواد التنظيف.

هيئة السلامة الوطنية دعت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه المواطنين بإبلاغ أقرب مركز للحرس البلدي فورا وفتح محضر بالخصوص عن أي إرتفاع بالأسعار.

وقالت البيان :”الأمن الوقائي والدوائي والقومي مسؤولية كل مواطن ومواطنة ولن يكون لتجار الأزمات خونة الاوطان مكان بيننا وعليهم الاختيار أما أن يكونو في صف الكورونا أو يكونو في صف الوطن والمواطن”.

هيئة السلامة الوطنية نوّهت إلى كل ما يستورد هو بإعتمادات بنكية من مصرف ليبيا المركزي من أجل رفع معاناة المواطن،مؤكدةً أن الجهات الأمنية ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن في سبيل جشعهم.

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