إضافة إلى مستشفى بنينا..المشير حفتر يوجه بتجهيز مُستشفى طوارئ بمنطقة الهواري

أخبار ليبيا24

كشفت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة أن القائد العام المشير خليفة حفتر أصدر تعليماته بتجهيز مُستشفى طوارئ بمنطقة الهواري.

وأوضحت الشعبة أن المستشفى سيكون على نفقة القوات المُسلحة ؛ شاملاً تجهيزه بالأطقم الطبية المُختصة وتدريبها والإشراف الكامل على المستشفى وتشغيله لمواجهة وباء كورونا .

وكانت شعبة الإعلام الحربي أكدت اليوم الأحد أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر وجه تعليماته المباشرة والفورية بتجهيز مستشفى طوارئ داخل نطاق قاعدة بنينا الجوية.

وأوضحت الشعبة أن مستشفى الطوارئسيكون على نفقة القوات المُسلحة ، ويشمل ذلك تجهيز الأطقم الطبية المُختصة وتدريبها والإشراف الكامل على المستشفى وتشغيله لمواجهة وباء كورونا.

يشار إلى أن وزير الصحة في الحكومة الليبية سعد عقوب أكد أمس السبت خلال مؤتمر صحفي، أنه تم رصد ثلاث حالات اشتباه مصابة بفيروس كورونا المستجد خلال اليومين الماضيين.

وقال عقوب إن حالات الاشتباه وافدة من ثلاث دول، من بينهما حالاتان وافدتان من مصر وإيران وهما الآن خاضعتين لإجراءات الكشف المخبري الطبي، للتأكد منها.

وأوضح وزير الصحة أن الحالة الثالثة وافدة من إيطاليا، وتم رصدها في أحد الحقول النفطية، وهي الآن تخضع للحجر المنزلي.

وأكد عقوب على أنه لا توجد حتى هذه اللحظة حالة مؤكدة لمرض كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا.

وفي ذات السياق أصدر وزير الداخلية المستشار ابراهيم بوشناف تعليماته إلى مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بإخضاع جميع القادمين إلى ليبيا من مختلف الجنسيات إلى حجر صحي مدته أسبوعين.

وشدد بوشناف على مدراء الأمن ورؤساء الأجهزة الأمنية بشأن عدم السماح للمواطنين بتعبئة الوقود بأنفسهم.

وأكد وزير الداخلية أن تعبئة الوقود تكون للعاملين في محطات الوقود؛ نظرا لأن استخدام خراطيم التعبئة لأكثر من شخص يسبب العدوى ونقل الفيروس، مشددًا على إقفال المحطات المخالفة.

وكان وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف، أصدر الجمعة، تعليماته المشددة بإغلاق كافة المقاهي الخاصة بـ(شيشة الأرقيلة).

وأشار بوشناف في بيان له، إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الليبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وضمان عدم وصوله إلى ليبيا، بحسب ما نشر مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية.

ووجه تعليماته المشددة لكافة مدراء الأمن ومدراء الإدارات العامة في وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية التحرك الفوري لإغلاق كافة المقاهي، داعيا كافة المواطنين وأصحاب المقاهي التعاون في هذا العمل الوطني.

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