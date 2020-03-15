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الداخلية الليبية تصدر تعليمات فورية بقفل المنتزهات العائلية وصالات التدريب الرياضية مؤقتاً

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية بلاغاً بشأن الخطة الاحترازية للحكومة الليبية لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا.

المستشار ابراهيم بوشناف أصدر أوامر وفقاً لنص البلاغ لمدراء الأمن ورؤساء الأجهزة الأمنية بقفل المتنزهات العائلية وصالات التدريب الرياضية مؤقتاً على أن يعاد فتحها بعد زوال حالة الخطر القائمة حالياً وذلك بالاستناد على 37 من القانون رقم 106 لسنة 1973 بإصدار القانون الصحي.

وفي هذا الصدد أكدت وزارة الداخلية على ما جاء في المؤتمر الصحفي للوزير الصحة بأن ليبيا خالية حتى الآن من مرض كورونا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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