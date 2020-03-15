العثور على شخص مختطف بتاجوراء

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، العثور على شخص مختطف بمنطقة سـوق الـمواشي بـتاجوراء بـالـقرب مـن مـستشفى الـجلدية “بئر الأسطى ميلاد”.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن أعـضاء فـرع الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي تـاجوراء عثروا على شخص كان مختطف ويدعى “ر, أ, ن” مـواليد 2002 موضحا أنه جرى اتخاذ الإجراءات الـقانونية حـيال الـواقعة وتسليمه لأهـله.

وأشارت الوزارة أن مجهولين كانوا اختطفوا “ر, أ, ن” مستقلين مـركبة آلـية نـوع “أفانتي” ركـوبة عـامة اللـون أبـيض وأسـود.