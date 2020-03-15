مستشفى بن سينا يوضح حقيقة الاشتباه بإصابة بـ«كورونا» في سرت

نفى مستشفى بن سينا التعليمي بسرت، اليوم الأحد، ما تداولته إحدى صفحات التواصل الاجتماعي حول وجود حالة اشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا».

ووصف الدكتور علي الزرقاء مدير عام المستشفى هذه الأخبار بأنها «كادبة ولا أساس لها من الصحة تمامًا»، مضيفا «لا توجد أية حالة اشتباه بمدينة سرت، والمدينة خالية من هذا المرض». وأشار إلى «اجراء عمليات التعقيم بالكامل لمستشقى بن سينا سرت، وهو ضمن الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا».

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ولم تسجل ليبيا حالات إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا»، فيما اتخذت حكومتا الوفاق والموقتة إجراءات احترازية للحيلولة دون تفشي الوباء. لكن مؤشر أمن الصحة العالمي، الذي اعتمدته جامعة «جونز هوبكينز» الأميركية، أدرج ليبيا ضمن الدول الأقل جاهزية لمواجهة الأوبئة والحد من انتشارها، ومن بينها فيروس «كورونا» المستجد «كوفييد 19» الذي زحف إلى جيرانها.

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