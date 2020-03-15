حفتر يوجه بتجهيز مُستشفى طوارئ بمنطقة الهواري

أصدر القائد العام للجيش خليفة حفتر، تعليماته بتجهيز مُستشفى طوارئ بمنطقة الهواري وأن يكون على نفقة القوات المُسلحة.

وأوضح المكتب الإعلامي للجيش أن الإجراء يشمل تجهيز المستشفى بالأطقم الطبية المُختصة وتدريبها والإشراف الكامل على المستشفى وتشغيله لمواجهة وباء كورونا.

كما أصدر حفتر تعليماتمباشرة وفورية بتجهيز مستشفى طوارئ داخل نطاق قاعدة بنينا الجوية، على نفقة القوات المُسلحة لمواجهة فيروس كورونا شاملا تجهيز الأطقم الطبية المُختصة وتدريبها والإشراف الكامل على المستشفى وتشغيله لمواجهة وباء كورونا.