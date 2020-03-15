مكتب تسجيل المسافرين طبرق: تسجيل المسافرين إلى مصر مستمر ولاتوجد عراقيل

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو لجنة المسافرين إلى مصر ببلدية طبرق إيهاب سيف النصر اليوم الأحد إن تسجيل المسافرين إلى مصر عن طريق البر مستمر ولاتوجد أي عراقيل.

وأضاف سيف النصر لـ”أخبار ليبيا24″ أن الحدود الليبية مفتوحة والتعاون بين الجانبين مستمر وفيروس كورونا لم يمنع المسافرين الليبيين للسفر إلى مصر عبر منفذ أمساعد البري.

وأوضح عضو اللجنة أن حصة بلدية طبرق اليومية من المسافرين 44 مسافر للذكور من أعمار 18 سنة حتى 45 يتم تسجيلهم في قوائم مقابل مبلغ 20 دينار لضمان جدية التسجيل لايتم تسجيل الإناث وسفرهن بدون قيد أو شرط.

وأشار سيف النصر إلى أن الذكور من عمر 45 وأقل من 18 السفر مفتوح وبدون تسجيل، مؤكدًا أن التسجيل يبدأ من يوم الأحد إلى الأربعاء والسفر أسبوعان من التسجيل.

وأكد عضو اللجنة أن جواز السفر “الأخضر” ساري المفعول شرط أن تكون صورة صاحب الجواز قريبة للواقع ولايوجد اختلاف كبير.

ولفت سيف النصر إلى أنه لايتم تسجيل مواطني المنطقة الغربية مابعد سرت حسب التعليمات الموجودة لدينا.

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