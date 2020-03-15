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ميناء بنغازي يستقبل أكثر من 600 سيارة أوروبية

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل ميناء بنغازي البحري سفينة نقل الحاويات “نينا أف” التابعة للوكيل الملاحي شركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 333 حاوية محملة بكافة السلع المختلفة.

كما أظهرت بيانات إدارة الميناء دخول سفينة نقل السيارات “قراند نابولي” التابعة لشركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية بميناء جليانه وعلى متنها 618 سيارة قادمة من السوق الأوروبية بحسب المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي.

وأشاد الشهيبي بدور العاملين بميناء بنغازي لما يبذلونه من جهود لخدمة المواطنين مشيرا إلى أنهم يعرضون أنفسهم للخطر بسبب تفشي المرض المستجد كورونا إلا أنهم يبذلون ما بوسعهم لعدم تفشي أي مرض وإدخال البضائع سليمة إلى الميناء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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