بسبب الكورونا.. الصحة تدعو جميع المواطنين بتجنب السفر

دعت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، المسافرين القادمين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا، إلى ضرورة عزل أنفسهم منزلياً لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم.

وقالت الوزارة، “من إجراءات العزل الصحي في المنزل، عند الكحة أو العطاس يجب استخدام المناديل والتخلص منها في سلة المهملات، أو تغطية الفم بالمرفق، وغسل اليدين بالماء والصابون أو الكحول المعقم”، مؤكدة على ضرورة البقاء في المنزل في غرفة خاصة، والانعزال عن الآخرين قدر الإمكان، والاستعانة بالآخرين لقضاء احتياجاتك نيابة عنك.

كما نصحت وزارة الصحة، جميع المواطنين بتجنب السفر والأماكن العامة “المدرسة أو العمل”، وتجنب استقبال الزوّار في المنزل، وعند الضرورة الطبية للتواصل مع الآخرين فيجب أن تكون هناك مسافة لا تقل عن متر، إضافة إلى لبس الكمامة عند الخروج من المنزل أو الاختلاط بالآخرين، وفي حال ظهور الأعراض فيجب التواصل مع “المختصين بإمكان العزل المعلن عنها.