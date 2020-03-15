القايد: العمليات التي تقوم بها قوات حفتر إجرامية أكثر من أن تكون عسكرية

ليبيا – إعتبر مدير إدارة التوجيه المعنوي بالمنطقة الوسطى التابعة للرئاسي ناصر القايد أنه تم رصد وصول آليات جديدة ومن وصفهم بـ”المرتزقة” (القوات المسلحة الليبية) ، مشيراً إلى أن من وصفهم بـ”قوات حفتر” حاولت إختراق عدة محاور لكن فرق الاستطلاع التابعة لمسلحي الوفاق تقوم برصدهم لإعداد كمين لهم حسب قوله.

القايد أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن محيط القويعة بالتحديد يخرج منه بعض من وصفهم بـ”المليشيات” التي تقوم بالتنغيص على قوات الوفاق وإستعمال الرمي حسب زعمه.

واختتم قائلاً :”قوات الوفاق للآن تتعامل بشكل رسمي وجيد لأنها لا تريد أن تمنع أهل ترهونة من الخروج لذلك هي لا تتخذ نفس الإجراءات التي فعلوها في درنة من حصار لذلك هم يستغلوا الموقف ويحاولون من حين لآخر إرسال سيارات للرمي على الطريق الساحلي و القوات الموجودة وينسحبوا بسرعه، هي عمليات إجرامية أكثر من أن تكون عسكرية، من يتسلل من أهل المنطقة ترهونة و كل من يتسلل يرمون بالرصاص في أي مكان عشوائي وبعدها يلوذون بالفرار”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية