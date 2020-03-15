المسماري يؤكد مقتل جنود أتراك خلال استهداف قاعدة معيتيقة

القاهرة 15 مارس 2020 (وال) – أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري أن قوات الجيش تخوض اشتباكات عنيفة منذ 48 ساعة لمنع التشكيلات المسلحة من استغلال الهدنة المعلنة.

المسماري أعلن في مؤتمر صحفي من القاهرة اليوم الأحد، أن سلاح الجو بالجيش كثف الغارات الجوية من منطقة بوقرين حتى مصراتة ودمر العديد من الأهداف العسكرية .

وأشار إلى استهداف مواقع بقاعدة معيتيقة تتبع المليشيات التركية وتم تدميرها بالكامل، مخلفا قتلى من للأتراك المتمركزين هناك.

وكشف المسماري أنه تم خلال الـ72 ساعة الماضية رصدنا قيام مرتزقة أتراك بتركيب محطات رادار ووحدات صواريخ بمطار مصراتة، متوعداً بأن عمليات القوات المسلحة لن تتوقف حتى إخراج كافة القوات التركية والمرتزقة الأجانب.

وتحدث الناطق الرسمي باسم القائد العام عن عدد الضباط والمستشارين الأتراك الذين تم جلبهم إلى ليبيا والذي قارب الـ1000.، فضلا عن قرابة 2000 إرهابي جلبتهم تركيا إلى ليبيا بينهم عناصر من جبهة النصرة وداعش

وشدد المسماري على أن القوات المسلحة العربية الليبية ملتزمة بالهدنة ولكنها لن يتوقف عن قصف مواقع القوات التركية في ليبيا أينما كانت. (وال – القاهرة)

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