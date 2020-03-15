إدارة مستشفى الجلاء بنغازي يلغي زيارة المرضى

بنغازي 15 مارس 2020 (وال) – أعلنت إدارة مُستشفى الجلاء بنغازي اليوم الأحد إلغاء مواعيد الزيارة ابتداءً من اليوم بناءً على تعليمات وزارة الصحة بالحكومة الليبية.

وشددت إدارة المستشفى على ضرورة تواجد مرافق واحد لكل مريض وذلك حرصاً على سلامة المرضى النُزلاء داخل الأقسام و الاكتفاء بالاتصال الهاتفي للاطمئنان على المرضى.

وكان معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية سعد عقوب أصدر أمس السبت توجيهات عاجلة لكافة مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية، بإيقاف الزيارات للمرضى النزلاء بالمستشفيات، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

وقال عقوب إن القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الصحة في الحكومة الليبية، مضيفًا أن ليبيا خالية تمامًا من فيروس “كورونا” المستجد.

وأكد وزير الصحة أن الإجراء وقائي، ويأتي ضمن خطة وزارة الصحة الاحترازية لتقليل من الازدحام داخل المستشفيات والمراكز الطبية الإيوائية، واختصارها على مرافق لكل مريض في جميع المستشفيات، لمنع تسلل فيروس “كورونا” المستجد. (وال – بنغازي)

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