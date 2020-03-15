اجتماع طارئا في سرت لمناقشة سبل الوقاية من فيروس كورونا

عقد بديوان بلدية سرت، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا خصص لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بحضور عضو مجلس النواب عن مدينة سرت حسن الزرقاء، ورئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم، ورئيس وأعضاء لجنة مكافحة الامراض المعدية بسرت.

وأوضح مسؤول ادارة الاعلام بالبلدية محمد الاميل، أن الاجتماع خصص لمتابعة الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة المكلفة من رئيس المجلس التسييري ببلدية سرت بشأن مكافحة فيروس كورونا ومتابعة الاحتياجات العاجلة والاجراءات الواجب اتخادها بشأن تجهيز مواقع للحجر الصحي وقسم العزل بالمستشفى وتوفير التجهيزات لهم.

ومن جهته أكد عضو مجلس النواب عن سرت حسن الزرقاء، أنه تم اتخاد عدد من الاجراءات الاحترازية خلال لقاء موسع مع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني، والاتفاق على شكل عاجل بتوفير معدات ومستلزمات طبية لمجابهة فيروس كورونا وتجهيز قسم العزل بالمستشفى وتشكيل فرق طبية بالخصوص.