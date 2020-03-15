المسماري: لدينا 85 ألف جندي وقدمنا 7 آلاف رجلا بمعارك طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، أن حصيلة قتلى قوات الجيش الوطني في المعارك ضد قوات حكمة الوفاق الوطني في طرابلس، بلغت 7000 شهيد.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي في القاهرة اليوم الأحد: “لدينا 85 ألف جندي، وقدمنا أكثر من 7000 رجل من رجالنا في معركة طرابلس، ولدينا آلاف الجرحى”.

واتهم المسماري أنقرة بنقل المرتزقة إلى ليبيا، حيث حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها تركيا، مضيفا، إن “الجيش استهدف في الأيام الماضية أهدافا في قاعدة معيتيقة بطرابلس تابعة للجيش التركي مباشرة، وأسقطنا عددا من القتلى في صفوف المرتزقة”.

وأكد المسماري، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينقل إلى غرب ليبيا من 300 إلى 400 مرتزق أسبوعيا، مشيرا إلى أن نقل الإرهابيين يتم بطائرات مدنية محمية بالقوانين الدولية وسفنا مدنية ترفع أعلام بعض الدول منها سفينة تحمل علم لبنان، وفق قوله.

ونوه الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إلى أن عدد الضباط الأتراك الواصلين في ليبيا بلغوا حوالي 1000 ضابط، موضحا أن عدد المرتزقة الذين جلبهم أردوغان من سوريا 7500 مرتزق.

وتوقع أحمد المسماري، انتقال الإرهابيين الذي يقاتلون ضد الجيش في طرابلس، إلى قرب الحدود التونسية في حال تلقيهم الهزيمة، قائلا: “الإرهابيين يحاولون إنشاء قاعدة على حدود تونس لينتقلوا إليها في حال خسروا طرابلس، وأن حرس الحدود في تونس ليسوا مسيطرين تماما ولدينا ملاحظات على بعض المناطق في الحدود”.

ونفى المسماري، زيارة القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر إلى سوريا، قائلا: إن “المشير حفتر لم يزر سوريا ولم يذهب إليها أيضا أي وفد ليبي”.

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