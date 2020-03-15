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إطلاق حملة في الكفرة للتعريف بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أطلق شباب من منظمة اليقين لمرضى الأورام والقلب بمدينة الكفــــرة حملة درهم وقاية خير من قنطار علاج حول فيروس كورونا.

وقام شباب المنظمة بتوزيع عدد كبير من المطويات التعريفية بـفيروس كورونا، وكيفية الوقاية منه في عدد من الجزر والمفترقات داخل المدينة

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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