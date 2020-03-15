بحجة التبعية لـ”جهات اعتبارية” .. الرقابة الصحية تكشف وجود اختراقات وقائية بشأن كورونا في مطار بنينا

أخبار ليبيا 24 – خبر

خطاب مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية التابع لوزارة الصحة في الحكومة الليبية، مدير أمن مطار بنينا الدولي؛ بشأن وجود بعض الاختراقات الصحية بشأن فيروس كورونا من قبل جهات غير معلومة لديهم، أثناء وصول الطائرات داخل الساحة عند السلم.

وأوضح الخطاب المرسل بتاريخ أمس السبت، أن بعض الأشخاص تتسلم المسافر مباشرة دون المرور على الفريق الصحي المتواجد من أجل إتمام الإجراءات الصحية على كبار الوزار وأطقم الطائرات في المكان المعد خصيصا لهذه الإجراءات.

وأضاف الخطاب أن امتناع بعض الأشخاص من الخضوع للإجراءات الصحية؛ بحجة تبعيتهم لجهات اعتبارية معينة، مطالباً بالدعم والمساعدة لمعالجة هذه الاختراقات نظرا لارتفاع حالة الطوارئ العالمية بخصوص فيروس كورونا.

وكانت سلطات مطار معيتيقة الدولي، أعلنت أن رحلة الخطوط الجوية الليبية، المقرر إقامتها اليوم الأحد، ستكون آخر رحلات الشركة للأردن، لحين إعادة فتح المجال من جديد.

وذكر مطار معيتيقة، في بيان له، أن ذلك يأتي بعد إعلان السلطات الأردنية، توقف جميع الرحلات الدولية للمسافرين “الوصول والمغادرة”، في المطارات المدنية الأردنية اعتبارًا من أولى ساعات الثلاثاء القادم، حتى إشعار آخر، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المتجدد.

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