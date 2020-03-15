 أمن بنغازي تكشف عن شبكة تجارة حبوب مهلوسة

بنغازي 15 مارس 2020 (وال) – أعلنت مديرية أمن بنغازي كشف شبكة من تجار الحبوب المهلوسة، مشيرة إلى إلقاء القبض على أطراف خطيرة من هذه الشبكة لقيامهم ببيع الحبوب المهلوسة وبكميات كبيرة للمواطنين، وبحوزتهم 100شريط حبوب مهلوسة نوع (بترل).

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمديرية نقيب أحمد ضوء المسماري إن الخيوط الأولى لضبط المتهمين، تعود إلى معلومات وردت إلى قسم البحث الجنائي بالمديرية من أحد المصادر السرية، بأن أحد أطراف شبكة خطيرة تمتهن التجارة بالحبوب المهلوسة ينوي الحضور إلى منطقة بوعطني على متن مركبة».

المشماري أوضح أنه تم تصب كمين لتاجر الحبوب المهلوسة على متن المركبة في الموعد والمكان المحددين، وبرفقته شخص آخر، وبتفتيش المركبة احترازيًّا عُـثر على 100شريط حبوب مهلوسة، وأوراق تستخدم للتعاطي (أوراق بفرة).

وتابع مدير المكتب الإعلامي أنه خلال التحقيقات، اعترف الجاني بأنه يتاجر بالحبوب المهلوسة، وكان ينوي تسليم الكمية التي بحوزته إلى شخص آخر، واعترف الثاني بأنه متواجد مع الأول لتوصيله.

وأشار إى أن التحقيقات أسفرت عن معرفة المصدر الذي يشتري منه الحبوب المهلوسة، ليجري ضبطه بعد إعداد كمين له في أرض الكواديك بمنطقة بوعطني.

وذكر أن هذا الشخص هرب بعد أن حاول ضرب أحد أعضاء التحريات بسكين، وصدم إحدى الدوريات .

ولفت إلى أنه تم إيداع المتهم الأول والثاني الذي كان برفقته بالحجز القانوني، وتكليف أعضاء التحريات بالبحث والتحري عن الثالث، وضبطه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى النيابة العامة. (وال – بنغازي)

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