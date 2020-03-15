هيئة للإعلام والثقافة بالحكومة الليبية تقرر إيقاف الأنشطة والتجمعات الثقافية تحسبًا لانتشار كورونا

بنغازي 15 مارس 2020 (وال) – خاطب معالي رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني، التابعة للحكومة الليبية، جمعة سعيد الفاخري، رؤساء ومديري الجهات التابعة للهيئة، ومديري المكاتب الثقافية بالبلديات، ومديري الإدارات العامة بالهيئة، بتوقف جميع الأنشطة والتجمعات الثقافية‏ في جميع المناطق التي تتبع المكاتب الثقافية بالبلديات والجهات التابعة حتى إشعار آخر.

وأوضح رئيس الهيئة في خطابه، أن توقف جميع الأنشطة والتجمعات الثقافية‏ في جميع المناطق يأتي نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها العالم في هذه الفترة من انتشار لوباء كورونا المستجد، وفي الوقت الذي لا تزال ليبيا في‏ منأى عن الفيروس الخطير، مضيفا أن الإجراءات المتخذة من كل القطاعات فى البلاد، تأتي حماية للمواطنين. (وال – بنغازي)

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