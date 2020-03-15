تسييري طبرق يتخذ إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، أن البلدية اتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بعد تشكيل عدة لجان بالخصوص.

وقال بوالخطابية في مؤتمر صحفي اليوم، إن الإجراءات تمثلت في أعمال النظافة وجمع القمامة وتنظيم العمل بالعيادات وتوفير الأطباء لتخفيف الازدحام بمركز طبرق الطبي.

وأشار بوالخطابية إلى أن هناك إجراءات أخرى اتخذت، منها إلغاء كثير من المناسبات والمؤتمرات العلمية مثل مؤتمر المسرح العربي المقرر عقده في طبرق، كما أكد على الإيعاز بمنع التجمعات والمناسبات وقاية للمواطنين.

وأضاف بوالخطابية أن هناك إجراءات اتخذت لعدم تسلل الهجرة غير القانونية لضمان عدم دخول الفيروس إلى البلاد، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تمركزت في خمسة عشر موقعا حدوديا لمسافة ستين كيلومترا تقريبا.

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