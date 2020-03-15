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داخلية الوفاق تبحث إجراءات مواجهة فيروس كورونا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اجتمع مساعد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق محمد المداغي، اليوم الأحد، بعدد من رؤساء الأجهزة والإدارات بوزارة الداخلية، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لمواجهة فيروس كورونا من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجهات ذات الاختصاص بالدولة.

وعقب الاجتماع، قام مساعد الوكيل رفقة الحضور بجولة داخل غرفة العمليات والطوارئ بهيئة السلامة الوطنية، للوقوف على أخر التجهيزات لهذه الغرفة لمواجهة فيروس كورونا، لمباشرة الاعمال بها لتلقي البلاغات من قبل المواطنين، والتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لتقديم أفضل الخدمات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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