قائد الجيش يصدر تعليماته لكتيبة طارق بن زياد بالتحرك للمكان المعلوم  

أخبار ليبيا 24 – خاص

تحركت الوحدات العسكرية التابعة لكتيبة طارق بن زياد المُقاتلة التابعة لقيادة الجيش إلى المكان المعلوم، والذي لم تذكره بناء على تعليمات قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر .

وأوضح مقطع فيديو للكتيبة على صفحتها الرسمية عربات عسكرية مدججة بالعتاد والأسلحة المتطورة بالإضافة للآليات والمدرعات الحربية، وجنود على درجة من الكفاءة والتدريب والقدرة القتالية العالية .

وذكرت الكتيبة إلى أنها سوف تصل إلى عددٍ من المواقع الاستراتيجية والمؤسسات الحيوية بالمدن والمناطق الليبية، لتأمينها حفاظاً على مقدرات الشعب ومكتسباته وثرواته، من النهب والفساد والسرقة، وذلك ضمن مهام الجيش العربي الليبي في حفظ أمن الوطن وسيادته .

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