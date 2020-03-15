كتيبة طارق بن زياد تتحرك إلى ميادين القتال (فيديو)

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الأحد، أن الوحدات العسكرية التابعة لكتيبة طارق بن زياد المُقاتلة بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تحركت إلى المكان المعلوم “ميادين القتال”.

وأوضح المكتب الإعلامي للقيادة العامة، أن الوحدات العسكرية التي تحركت بناء على تعليمات القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية خليفة حفتر، مدججة بالعتاد، والأسلحة المتطورة، بالإضافة للآليات والمدرعات الحربية، وجنود على درجة من الكفاءة والتدريب والقدرة القتالية العالية، ستتجه إلى عددٍ من المواقع الاستراتيجية والمؤسسات الحيوية بالمدن والمناطق الليبية، لتأمينها حفاظاً على مقدرات الشعب ومكتسباته وثرواته، من النهب والفساد والسرقة، وذلك ضمن مهام الجيش الليبي في حفظ أمن الوطن وسيادته.

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