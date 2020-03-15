جهاز الشرطة القضائية بالحكومة الليبية تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بـ “كورونا” في السجون التابعة له

بنغازي-العنوان

أكد جهاز الشرطة القضائية التابع للحكومة الليبية، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا داخل السجون التابعة له.

وقال رئيس المكتب الإعلامي للجهاز أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والإرشادية لكافة النزلاء والعاملين بالجهيز، مشيرا إلى أنه تم توفير أجهزة كشف فيروس كورونا داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل بالكويفية في بنغازي.

وطالب رئيس الجهاز العميد دكتور عبداللطيف محمد بوهدمة برفع درجة الاستعداد والطوارئ إلى 100%، مشيرا إلى أن زيارة النزلاء تكون يوم الاثنين فقط من كل أسبوع، مع تشديد الحراسة على كافة المقار وأخذ الحيطة والحذر والبلاغ عن أي طارئ في حينه.

جاء ذلك في بيان عاجل وجهه بوهدمة إلى مدراء الإدارات ومدير معهد تدريب الشرطة القضائية قرنادة، ورؤساء فروع بنغازي والمرج والبيضاء والجبل الأخضر والكفرة وسبها، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام والمكاتب ولوحدات بالجهاز.