المسماري: القضية في ليبيا أمنية وليست سياسية

أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري أن القضية في ليبيا ليست قضية سياسية بل هي قضية أمنية.

وطالب المسماري المبعوث الأممي الذي سيخلف غسان سلامة بأن لا يدخل من الباب الخطأ حسب وصفه.

وأوضح المسماري أن المعضلة تكمن في تواجد الجماعات المتطرفة وامتلاكها للسلاح.

هذا وأكد المسماري، أن القوات المسلحة استهدفت خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية منظومتي دفاع جوي قامت بتركيبهما تركيا في مصراتة.

واعتبر المسماري ما تقوم به تركيا خرقا للهدنة وتقويضا للجهود الدولية، مؤكدا أن اجتماعات اللجنة العسكرية خمسة زائد خمسة لن تنجح إلا بتحقيق شروط القوات المسلحة.

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