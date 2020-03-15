بالفيديو| تحركات عسكرية جديدة للجيش

طرابلس-العنوان

بناء على تعليمات القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية، المشير، خليفة حفتر، تحركت الوحدات العسكرية التابعة لكتيبة طارق بن زياد المُقاتلة نحو المكان المعلوم، مدججة بالعتاد والأسلحة المتطورة.

وأظهر مقطع نشره المكتب الإعلامي للقيادة العامة تحرك وحدات عسكرية مدججة بالعتاد والأسلحة المتطورة بالإضافة للآليات والمدرعات الحربية.

وقال المكتب الإعلامي “إن الجنود على درجة من الكفاءة والتدريب والقدرة القتالية العالية، إلى عددٍ من المواقع الاستراتيجية والمؤسسات الحيوية بالمدن والمناطق الليبية، لتأمينها حفاظاً على مقدرات الشعب ومكتسباته وثرواته، من النهب والفساد والسرقة، وذلك ضمن مهام الجيش العربي الليبي في حفظ أمن الوطن وسيادته”.

وأشار المكتب الإعلامي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية إلى أن الوحدات العسكرية تتجه للمكان المعلوم بناء على تعليمات القائد العام، ولم يذكر تفاصيل التحركات العسكرية.