القائد العام يصدر تعليماته لكتيبة طارق بن زياد بالتحرك للمكان المعلوم

بنغازي 16 مارس 2020 (وال) – تحركت الوحدات العسكرية التابعة لكتيبة طارق بن زياد المُقاتلة التابعة للقيادة العام للقوات المسلحة إلى المكان المعلوم، والذي لم تذكره.

وجاءت هذه التحركات بناء على تعليمات من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر .

وأوضح مقطع فيديو للكتيبة على صفحتها الرسمية عربات عسكرية مدججة بالعتاد والأسلحة المتطورة بالإضافة للآليات والمدرعات الحربية، وجنود على درجة من الكفاءة والتدريب والقدرة القتالية العالية .

وذكرت الكتيبة إلى أنها سوف تصل إلى عددٍ من المواقع الاستراتيجية والمؤسسات الحيوية بالمدن والمناطق الليبية، لتأمينها حفاظاً على مقدرات الشعب ومكتسباته وثرواته، من النهب والفساد والسرقة، وذلك ضمن مهام القوات المسلحة في حفظ أمن الوطن وسيادته . (وال – بنغازي)

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