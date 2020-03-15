المسماري: عدد العسكريين الأتراك في ليبيا وصل إلى 1000 عنصر

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد الناطق باسم قوات الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أن عدد العسكريين الأتراك الموجودين في ليبيا وصل حتى الآن إلى ألف عنصر، مجددا رفض قوات الجيش وجود أي جندي أجنبي داخل البلاد.

المسماري اتهم ، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة المصرية القاهرة ، اليوم الأحد، تركيا بعدم احترام القوانين الدولية، مستدلا على كلامه بالأزمة الإنسانية الكبيرة التي سببتها أنقرة في سوريا.

وتعهد بالاستمرار في جهود منع المليشيات التابعة لحكومة الوفاق، من استغلال هدنة وقف إطلاق النار، موضحا أن المناطق التي تخضع لسيطرة المليشيات صغيرة جدا، كما أكد سيطرة الجيش على جميع آبار النفط والغاز في البلاد.

المسماري أعلن الخميس الماضي، وجود تحشيد كبير للعصابات الإرهابية شرق مصراتة، موضحًا قيام الجيش التركي، بتركيب تقنيات عسكرية مثل رادارات ومحطات صواريخ للدفاع الجوي ومدفعية ميدان موجه ومدرعات مختلفة الأنواع.

وأضاف أنه تم تحويل هذه المعلومات الدقيقة لغرفة العمليات العسكرية المختصة والتي بدورها ضمت هذه الأهداف لبنك الأهداف.

وتابع المسماري: “نظرًا لطبيعة هذه الأهداف وخطورتها أصدرت أمراً بتدميرها باستخدام القوات الجوية وسلاح المدفعية ونفذت هذه الأسلحة الأوامر وقامت بتدمير جميع الأهداف المنتخبة وهي محطة رادار تركية نوع كالكان القاعدة الجوية مصراتة،و مدفعية صاروخية عيار 107 مم بوابة الستين قرب بوقرين، و منظومة صاروخية دفاع جوي تركية نوع ارليكون الكلية الجوية مصراتة، ومحطة رادار نوع سكاي قارد الكلية الجوية مصراتة، و مجموعة أهداف مختلفة عربات مسلحة وأفراد تم تدميرها بالكامل، وبوابة الستين تم تدمير ثلاث سيارات مسلحة، و مستودع ذخيرة في ابوقرين تم تدميره بالكامل، ومدفعية صاروخية ثقيلة مضادة للطيران صينية الصنع 107 مم نوع 63.

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