فيديو| آمر منطقة الزاوية العسكرية يلتقي أعيان ومشايخ زلطن

طرابلس-العنوان

استقبل آمر منطقة الزاوية العسكرية اللواء عبدالله نور الدين الهمالي، اليوم الأحد، مشايخ وأعيان مدينة زلطن.

وأكد مشايخ وأعيان مدينة زلطن خلال اللقاء الذي عقد بمكتب آمر منطقة الزاوية العسكرية على دعمهم للقيادة العامة للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب.

وقال اللواء الهمالي “إن الجيش مستمر في الحرب على الإرهاب حتى يتم تحرير كافة ربوع الوطن”.