اخبار ليبيا الان

فيديو| آمر منطقة الزاوية العسكرية يلتقي أعيان ومشايخ زلطن

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

استقبل آمر منطقة الزاوية العسكرية اللواء عبدالله نور الدين الهمالي، اليوم الأحد، مشايخ وأعيان مدينة زلطن.

وأكد مشايخ وأعيان مدينة زلطن خلال اللقاء الذي عقد بمكتب آمر منطقة الزاوية العسكرية على دعمهم للقيادة العامة للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب.

وقال اللواء الهمالي “إن الجيش مستمر في الحرب على الإرهاب حتى يتم تحرير كافة ربوع الوطن”.

آمر منطقة الزاوية العسكرية يلتقي أعيان ومشايخ زلطن

#شاهد| آمر منطقة الزاوية العسكرية يلتقي أعيان ومشايخ #زلطن#العنوان #ليبيا #طرابلس –

Posted by ‎صحيفة العنوان الليبية‎ on Sunday, March 15, 2020

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك