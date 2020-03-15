تحسباً لـ كورونا.. هيأة الإعلام والثقافة بالحكومة الليبية توقف الأنشطة الثقافية

بنغازي-العنوان

قررت الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني، التابعة للحكومة الليبية، إيقاف كافة الأنشطة والتجمعات الثقافية؛ وذلك تحسبا لانتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك في خطاب وجهه رئيس الهيأة، جمعة سعيد الفاخري، إلى رؤساء ومديري الجهات التابعة للهيأة، ومديري المكاتب الثقافية بالبلديات، ومديري الإدارات العامة، مطالبا إياهم بوقف جميع الأنشطة والتجمعات الثقافية‏ في جميع المناطق التي تتبع المكاتب الثقافية بالبلديات والجهات التابعة حتى إشعار آخر.

وأوضح الفاخري، أن توقف جميع الأنشطة والتجمعات الثقافية‏ في جميع المناطق يأتي نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها العالم في هذه الفترة من انتشار لوباء كورونا المستجد.