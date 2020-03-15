أمن بنغازي تخصص رقم خاص لاستقبال بلاغات المواطنين عن تعامل القائمين على محطات الوقود

أخبار ليبيا 24 – خبر

خصصت مديرية أمن بنغــازي الرقم (0613354784) للبلاغات وللتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمُديرية، لاستقبال بلاغات المواطنين عن تعامل القائمين على محطات الوقود مع المواطنين أثناء تزويد مركباتهم الآلية بالوقود.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد ضوء المسماري، أن هذا لإجراء جاء تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية إبراهيم بوشناف ومدير أمن بنغــازي العميد عادل عبدالعزيز؛ بشأن تعامل القائمين على محطات الوقود مع المواطنين أثناء تزويد مركباتهم الآلية بالوقود.

وكانت تعليمات قد صدرت بأن يقوم القائمين على المحطات بالقيام بتعبئة الوقود لمركبات المواطنين؛ لكي لا يتكرر استخدام خراطيم التعبئة لأكثر من شخص.

وفي هذا الشأن، أصدر مدير أمن بنغــازي تعليمات مُشددة أن من يخالف ذلك من القائمين على محطات تزويد الوقود يعرض نفسه للمُساءلة القانونية ويتم إقفال المحطة.

ولأهمية الأمر طالب المسماري من المواطنين أن يقوموا بالتبليغ على رقم غرفة العمليات الرئيسية بمُديرية أمن بنغــازي (0613354784) في حال مُخالفة هذه الإجراءات الوقائية من أي محطة، وعدم تقيد القائمين عليها بتعبئة الوقود، كما يجب عدم السماح للمواطنين بالتعبئة بأنفسهم حتى لا يتكرر استخدام خراطيم التعبئة لأكثر من شخص.

ودعا مدير المكتب الإعلامي لمراعاة اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية من قبل القائمين على المحطات حفاظاً على سلامتهم وسلامة الجميع.

وبين المسماري، أن هذه الإجراءات الوقائية من ضمن الخطة الاحترازية للحكومة الليبية لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا.

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