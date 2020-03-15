مصدر أمني: الاشتباه في 4 حالات مصابة بكورونا بمطار بنينا

مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط» الاشتباه في 3 حالات مصابة بفيروس كورونا قادمة من الحقول النفطية وحالة قادمة من تونس.

أكد مصدر أمني بمطار بنينا الدولي اليوم الاشتباه في أربع حالات مصابة بمرض كورونا المستجد.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» الأحد جرى «الاشتباه في 3 حالات قادمة من الحقول النفطية رحلة داخلية وحالة قادمة من تونس، وجرى نقلهم إلى مستشفى الصدرية بالكويفية».



وأشار المصدر الأمني إلى أنه جرى الكشف على «كل الركاب وسمح لهم بمغادرة المطار بعد أن تأكد خلوهم من أي أعراض».

وأعطى القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، تعليمات مباشرة وفورية بتجهيز مستشفى طوارئ داخل نطاق قاعدة «بنينا» الجوية، على نفقة القوات المسلحة، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة خطر فيروس «كورونا المستجد».

وقال مكتب الإعلام بالقيادة العامة في تدوينة على موقع «تويتر»، أمس السبت، إن تجهيز المستشفى يشمل إعداد الأطقم الطبية المختصة وتدريبها، إلى جانب الإشراف الكامل على المستشفى وتشغيله؛ لمواجهة وباء «كورونا».

يشار إلى أن ليبيا تشهد هذه الأيام إجراءات عديدة أصدرتها حكومتا الوفاق والموقتة لمواجهة خطر تسلل فيروس «كورونا» إلى البلاد، منها تعليق الدراسة.

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