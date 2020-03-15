اجتماع موسع بطرابلس لبحث سبل الوقاية من فيروس كورونا

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري، اليوم الأحد، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بحضور رئيس مجلس النواب الموازي بطرابلس حمودة سيالة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، لمناقشة تدابير لجنة الأزمة، وآخر التطورات حول فيروس كورونا المستجد وسبل الوقاية المتخذة، واتخاذ حزمة من القرارات للحيلولة دون انتشاره في ليبيا.

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على عدد من النقاط وهي ضرورة وضع حل لليبيين العالقين في الخارج، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف وتتكون من وكيل وزارة الخارجية، ووكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة المواصلات، على أن تعطى الأولوية للمرضى لاستمرار علاجهم بالخارج، وتوزيع الترتيبات المالية على أبواب الميزانية، وتم الاتفاق على دفع مرتبات شهري يناير وفبراير بشكل عاجل، وإيجاد السبل لتوفير السلع الأساسية والأدوية بشكل كامل، ومتابعة الوضع الأمني والعسكري وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للعملية في طرابلس.