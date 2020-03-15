بوشناف يقرر تعليق السفر من وإلى ليبيا ابتداء من الخميس المقبل

أصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية إبراهيم بوشناف، تعليماته للإدارة العامة للمنافذ بإيقاف حركة السفر عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية من وإلى ليبيا ابتداء من الخميس القادم، باستثناء حالات الإسعاف والشحن والرحلات الداخلية.

وجاءت تعليمات بوشناف، عقب ساعات من اجتماع عقد في مطار بنينا الدولي صباح اليوم الأحد بين القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية خليفة حفتر، ورئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، بحضور رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، ووزير الداخلية إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة سعد عقوب، حيث بحث الاجتماع الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة والجيش لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا.

وخلص الاجتماع، إلى ضرورة رفع حالة الطوارئ القصوىَ في كل أنحاء البلاد والعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، بما فيها إيقاف حركة السفر من وإلى ليبيا، كما شدد المجتمعون على ضرورة توفير كل الإمكانيات والمستلزمات الطبية التي يحتاجها المواطنين لمواجهة فايروس كورونا والحد من انتشاره في حال وصوله للبلد.