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التقصي والرصد البيضاء يرصد حالات اشتباه بكورونا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت إدارة خدمات الشؤون الصحية البيضاء أن وحدة الرصد والتقصي ببلدية البيضاء قام بمعاينة عائلة يوجد بها اشتباه بالإصابة بمرض كورونا المستجد (CORONA COVID19) .

وأضافت الإدارة خلال الصفحة الرسمية لها أن التحرك جاء بعد ورود معلومات يوم الأمس بأن هناك عائلة ليبية تسكن في مدينة البيضاء في حي المدينة الرياضية يشتبه بإصابتها بكورونا المستجد .

وتابعت تم الحصول على المعلومات الكافية حول هذه العائلة التي تتكون من عدد 5 أشخاص “الأب و الأم صحبة ثلاثة أطفال” وبالإطلاع على جوازات السفر الخاصة بهم تبين أن آخر خروج من دولة إيران في شهر سبتمبر  عام 2019 و آخر دخول إلى دولة ليبيا كان من دولة تونس يوم الثامن من مارس الجاري .

وأشارت إلى أنه بعد الفحص الحراري تبين أن جميع أفراد هذه العائلة ليس لديهم أي ارتفاع في درجة حرارة الجسم (ضمن المعدلات الطبيعية)، و كذلك عدم وجود أي أعراض سريرية أخرى تخص هذا المرض، موكداً أنه لا توجد بها اشتباه إصابة بمرض كورونا المستجد وتتمتع بصحة جيدة .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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