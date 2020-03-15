8 قرارات عاجلة من جهاز مشروع النهر الصناعي لمواجهة كورونا

اتخذ جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، خلال اجتماع طارئ اليوم، ثمانية إجراءات احترازية عاجلة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب بيان للجهاز اليوم، شملت القرارات التأكيد علي توفير مواد التعقيم، وقفل المقاهي بالجهاز وإيقاف حافلات النقل الجماعي بموقع الهواري ومنع الزيارات إلي إدارة الجهاز إلا للضرورة القصوى التي تقتضيها مصلحة العمل.

فيما تحدد كل إدارة الحد الأدني من موظفيها، مع إيقاف العمل الإضافي بموقع الهواري، وقفل الحضانة بالجهاز لحين إشعار آخر.

فيما أصدر رئيس اللجنة الإدارية للجهاز تعليمات بإيقاف التعامل حاليا بمنظومة الحضور والانصراف بأجهزة البصمة، والاكتفاء بسجلات الحضور والانصراف اليدوية.

وأوضح البيان أن الاجتماع عقد بحضور رئيس النقابة العامة لمستخدمي مشروع النهر الصناعي ومدير منظومة السرير سرت تازربو بنغازي، ومدير عام الشؤون الإدارية، ومدير عام منع الخسائر ومدير عام التخطيط والمتابعة والجودة ومدير المركز الفني للتفتيش والحماية من التآكل ومدير مكتب الرقابة الداخلية.

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