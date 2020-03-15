بوشناف يصدر تعليماته بتعليق السفر من وإلى ليبيا ابتداء من الخميس المقبل

أخبار ليبيا 24 – خبر

أصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف تعليماته للإدارة العامة للمنافذ بإيقاف حركة السفر عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية من وإلى ليبيا ابتداء من الخميس القادم.

واستثى الوزير في تعليماته الصادرة مساء اليوم الأحد حالات الإسعاف والشحن والرحلات الداخلية من القرار، وإيقاف كل ماعداها.

وجاءت تعليمات الوزير عقب ساعات من اجتماع عقد في مطار بنينا الدولي صباح اليوم الأحد بين القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة ابوالقاسم حفتر، ورئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، بحضور رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

وبحث الاجتماع الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة والجيش لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة رفع حالة الطوارئ القصوىَ في كل أنحاء البلاد والعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، بما فيها إيقاف حركة السفر من وإلى ليبيا.

كما شدد المجتمعون على ضرورة توفير كل الإمكانيات والمستلزمات الطبية التي يحتاجها المواطنين لمواجهة فايروس كورونا والحد من انتشاره في حال وصوله للبلد.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الخطة الاحترازية للحكومة الليبية لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا، بالاستناد على القانون رقم 106 لسنة 1973 ميلادي بإصدار القانون الصحي.

وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الداخلية على ما جاء في المؤتمر الصحفي لمعالي وزير الصحة بأن ليبيا خالية حتى الآن من مرض كورونا.

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