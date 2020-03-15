بسبب كورونا.. رئيس هيئة الثقافة يوقف الأنشطة والتجمعات الثقافية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

15 March, 2020

وجه رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية، جمعة الفاخري تعليمات إلى رؤساء ومديري الجهات التابعة للهيئة ومديري المكاتب الثقافية بالبلديات، ومديري الإدارات العامة بالهيئة، بإيقاف الأنشطة والتجمعات الثقافية‏ في جميع المناطق التي تتبع المكاتب الثقافية بالبلديات والجهات التابعة حتى إشعار آخر.

وجاء في خطاب الهيئة للإدارات المعنية أن هذا الاجراء جاء للظروف الصعبة التي يمر بها العالم في هذه الفترة من انتشار لوباء كورونا المستجد، بحسب وصف الخطاب.

واشار الخطاب، إلى أن ليبيا مازالت في‏ منأى عن الفيروس الخطير، مضيفا أن الإجراءات المتخذة من كل القطاعات في البلاد، تأتي حماية للمواطنين.